Trump: Nükleer Savaşı Engelledik

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ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelenskiy arasındaki sorunları ve çeşitli savaşların sona erdirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. En önemlisi, Hindistan-Pakistan arasındaki çatışmayı engellediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Putin çok zor biri ve Zelenskiy ile sorunlar yaşadım. Diğer savaşlardan daha zor. Bir savaşı 12 günde sona erdirdik. Ruanda ve Kongo'yu bitirdik. Ama en önemlisi Hindistan- Pakistan arasındaki çatışmayı engelledik. Nükleer savaşı engelledik" dedi. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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