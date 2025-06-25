Trump: Nükleer Savaşı Engelledik

ABD Başkanı Donald Trump, "Putin çok zor biri ve Zelenskiy ile sorunlar yaşadım. Diğer savaşlardan daha zor. Bir savaşı 12 günde sona erdirdik. Ruanda ve Kongo'yu bitirdik. Ama en önemlisi Hindistan- Pakistan arasındaki çatışmayı engelledik. Nükleer savaşı engelledik" dedi. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika