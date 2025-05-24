Trump, Nükleer Enerji Üretimini Artırmak İçin Kararnameler İmzaladı

Trump, Nükleer Enerji Üretimini Artırmak İçin Kararnameler İmzaladı
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ABD Başkanı Donald Trump, nükleer enerji üretimini artırmak için yeni başkanlık kararnameleri imzaladı. Enerji ihtiyacının karşılanmasında nükleerin önemine değinen Trump, bu alana daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki nükleer enerji üretimini artırmaya ve yeni nükleer santraller yapılmasına yönelik başkanlık kararnamelerine imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısı öncesinde nükleer enerjiyle ilgili bazı kararnameleri imzaladı. ABD'nin enerji ihtiyacının çok fazla ve bu ihtiyacın karşılanmasında nükleer enerjinin çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, bu alana daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini kaydetti. Trump, "Bugün nükleer enerji konusunda büyük bir duyuru yapıyoruz. Nükleer enerji güvenli ve çevrecidir, bugünkü kararnameler bizi bu sektörde gerçek bir güç haline getirecektir. Büyük nükleer tesislerden bahsediyoruz ve bu alanda teknoloji, güvenlik ve maliyet açısından uzun bir yol katettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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