Trump: Netanyahu'ya İsrail'in Tüm Dünyayla Savaşamayacağını Söyledim

Trump: Netanyahu'ya İsrail'in Tüm Dünyayla Savaşamayacağını Söyledim
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının onaylanmasının ardından Netanyahu'ya savaşmaya devam etmenin mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılmasının önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Netanyahu'ya İsrail'in tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından, planın detaylarına ilişkin ABD basınına açıklamada bulundu. Ateşkes planı için tüm dünyanın bir araya geldiğini kaydeden Trump, "Bu Gazze'den daha fazlası. Bu Orta Doğu'da barış" diye konuştu.

Trump, esirlerin serbest bırakılmasının 'çok önemli' bir gelişme olduğunu aktararak, "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini aradığını ve buna inanamadığını belirttiğini vurgulayan Trump, "Netanyahu'ya İsrail'in tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim. O da bunu çok iyi biliyor. Bence insanların birbirleriyle iyi geçindiğini ve Gazze'nin yeniden inşa edildiğini göreceksiniz. Çoğunlukla Gazze'nin ele alınması için 'Barış Konseyi' adıyla bir konsey oluşturuldu. İnsanlar gözetilecek, bambaşka bir dünya olacak" açıklamasında bulundu.

Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum! 2 ülkeye teşekkür etti

