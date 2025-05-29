Trump, Netanyahu'ya İran Uyarısı Yaptı

Trump, Netanyahu'ya İran Uyarısı Yaptı
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İran ile nükleer müzakereleri etkileyebilecek adımlar atmaması gerektiğini iletti. Trump, ayrıca ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye özel temsilcisi olarak görev yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İran'la nükleer müzakereleri bozabilecek karşı adımlar atmaması" konusunda uyarıda bulunduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir törende, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve buradan olumlu bir sonucun çıkmasını umduklarını söyledi. Trump, "Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu'ya, İran'la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?" sorusuna, "Dürüst olmak gerekirse, evet, bulundum" yanıtını verdi.

TRUMP: ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BARRACK 'SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ' GÖREVİNİ DE YAPACAK

Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın 'Suriye Özel Temsilcisi' görevini de yürüteceğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda 'Suriye Özel Temsilcisi' olarak görevini yürüteceğinden memnuniyet duyarım. Tom, Suriye ile iş birliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Orta Doğu'da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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