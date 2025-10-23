Trump, Netanyahu'ya Dünyayla Savaşmaması Uyarısında Bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya, dünyanın gücüne karşı tek başına savaşamayacağı uyarısında bulundu. Trump, Netanyahu'yu durdurmasaydı, uzun yıllar sürebilecek çatışmaların yaşanabileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, "Netanyahu'ya dedim ki, 'Dünyayla savaşamazsın. Bireysel savaşlar verebilirsin ama dünya sana karşı. İsrail, dünyayla kıyaslandığında çok küçük bir yer. Onu (Netanyahu'yu) durdurdum, çünkü devam edecekti. Yıllarca sürebilirdi" dedi. - WASHINGTON
