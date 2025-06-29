Trump, Netanyahu'nun Yolsuzluk Davasına Destek Verdi

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasını 'korkunç' olarak nitelendirerek, Netanyahu'nun bir savaş kahramanı olduğunu ve devletin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası nedeniyle İsrailli savcılara tepki göstererek, "İsrail'de Bibi Netanyahu'ya yapılanlar korkunç. O bir savaş kahramanı ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak İran'daki tehlikeli nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasında büyük başarı sağlamış harika bir Başbakan" dedi.

ABD Başkanı Donlad Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası nedeniyle İsrailli savcılara tepki gösterdi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "İsrail'de Bibi Netanyahu'ya yapılanlar korkunç. O bir savaş kahramanı ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak İran'daki tehlikeli nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasında büyük başarı sağlamış harika bir Başbakan. Önemli olan, şu anda Hamas ile bir anlaşma için müzakere etme sürecinde olması ve bu anlaşma, esirlerin geri getirilmesini de içerecek" dedi.

"Bu bir siyasi cadı avıdır"

Netanyahu'nun büyük bir suçunun olmadığını belirten Trump, "İsrail Başbakanı'nın, büyük bir şey olmamasına rağmen bütün gün mahkeme salonunda oturmaya zorlanması nasıl mümkün olabilir? Bu bir siyasi cadı avıdır. Benim de maruz kaldığım cadı avına çok benziyor. Bu sözde "adalet" rezaleti, hem İran hem de Hamas ile yürütülen müzakerelere engel olacaktır. Başka bir deyişle, savcıların Bibi Netanyahu'ya yaptıkları şey tam bir delilik" ifadelerini kullandı.

"Bibi'yi serbest bırakın, yapacak büyük bir işi var"

ABD'nin İsrail'i korumak ve desteklemek için her yıl, herhangi bir ülkeden çok daha fazla olacak şekilde, milyarlarca dolar harcadığını vurgulayan Donald Trump, "Bu duruma göz yummayacağız. Başbakan Bibi Netanyahu'nun liderliğinde büyük bir zafer kazandık ve bu olanlar zaferimizi ciddi şekilde gölgeliyor. Bibi'yi serbest bırakın, yapacak büyük bir işi var" dedi.

Netanyahu'nun, yarın çapraz sorgu için mahkemede ifade vermesi bekleniyor.

Netanyahu hakkındaki dava

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2019 yılında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmayla suçlanmıştı. Üç ayrı ceza dosyasını kapsayan dava 2020 yılında başlarken, Netanyahu suçsuz olduğunu iddia ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Netanyahu'yu affetme yetkisi bulunuyor ancak Herzog'un "şu anda bir affın gündemde olmadığını", ayrıca af talebinde bulunulmadığını" söylediği belirtiliyor.

Mahkeme erteleme talebini reddetmişti

Netanyahu'nun avukatları, İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaşın ardından ortaya çıkan diplomatik ve güvenlik meselelerini gerekçe göstererek, Netanyahu'nun ifadesinin 2 hafta ertelenmesini talep etmiş, mahkeme ise Cuma günü bu talebi reddetmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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