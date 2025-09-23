Trump, NATO Ülkelerine Rus Uçaklarını Düşürme Çağrısında Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO ülkelerinin hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını düşürmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum" diye cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, New York'ta düzenlenen 80. BM Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede Trump, Zelenskiy'in iyi bir mücadele ortaya koyduğunu ve Ukrayna'nın verdiği savaşa da büyük saygı duyduklarını söyledi.

Trump'ın sözü kendisine bırakmasının ardından Zelenskiy, "Başkan ve ekibine, cephede neler olduğu konusunda brifing vereceğim. İyi haberler var. Elbette, her şeyden önce sizin yardımınızla savaşı durdurmak istiyoruz. Ama bu ay askerlerimizin 360 kilometrelik bir alanı işgalden temizlemesi güzel oldu. Elbette savaşın nasıl sonra erdirileceğini ve güvenlik garantilerini konuşacağız. Konuşmamız gereken çok konu var" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın savaş alanında neler olduğunu sorması üzerine Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD silahlarına erişimini mümkün kılan NATO'nun Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programı nedeniyle Trump'a teşekkür etti. Zelenskiy, "Askerlerimiz bu ay 360 kilometreyi işgalden kurtardı ve bin askeri kuşattılar. Elbette, takas yapmak istiyoruz çünkü kendi askerlerimize ihtiyacımız var. Ama askerlerimiz sayesinde bu imkanı elde ettik" dedi.

Savaşın durması için Rusya'ya daha fazla baskı ve yaptırım uygulanması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Sayın Başkan, sizin fikrinizi destekliyoruz ve bazı Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol satın almalarının nasıl engelleyebileceğimizi konuşmak istiyorum" dedi.

Zelenskiy, bu konuda Slovakya lideri ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Slovakya'nın alternatiflere ihtiyacı olduğunu ve böyle bir durumda bu fikri destekleyeceklerini düşündüğünü söyledi. Diğer yandan Zelenskiy, "Fakat Macarların buna hazır olup olmadıklarından emin değilim. Bence gelecekte düşünecekler" dedi.

NATO hava sahasına giren Rus uçaklarının düşürülmesi gerektiğini söyledi

Görüşmede basın mensuplarından soru alan Trump, "NATO ülkelerinin hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını düşürmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum" diye cevap verdi.

Trump, NATO ülkelerinin bir Rus uçağını düşürmeleri halinde ABD'nin onlara yardımcı olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise, "Duruma bağlı. Ama biliyorsunuz, NATO konusunda çok güçlüyüz" şeklinde cevap verdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e halen güvenip güvenmediği yönündeki bir soruya ise, "Bunu yaklaşık bir ay içerisinde açıklayacağım" diye cevap verdi.

"Rus ekonomisi çöküyor"

Rusya'dan petrol almayı durduran Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a mesajının ne olduğu yönünde bir soruya Trump, "Kendisi iyi bir dostum. Henüz kendisiyle konuşmadım ama içimde, konuştuğumuzda bunu yapacağı yönünde bir his var" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile son görüşmesinden bu yana savaşı durdurma konusunda ne gibi bir ilerleme kaydedildiği sorusuna Trump, "En büyük ilerleme, şu anda Rus ekonomisinin çok kötü durumda olması. Bildiğiniz gibi, ekonomileri çöküyor. Açıkçası Ukrayna, bu çok büyük orduyu durdurmakta çok iyi bir iş çıkarıyor. Gerçekten inanılmaz. Biliyorsunuz, bu savaş için üç ya da dört gün içinde bitecek deniliyordu. Çok hızlı olacağı söylenmişti. Ukraynalı askerlere ve işin içinde olan herkese haklarını teslim etmek gerek" dedi.

Savaşın üç buçuk yıldır sürdüğünü ve üç buçuk yıl çok sert çatışmalar yaşandığını söyleyen Trump, "Bu Rusya için iyi bir şey değil" dedi. - NEW YORK