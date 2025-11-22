Haberler

Trump, Minnesota'daki Somalilere Geçici Koruma Statüsü'nü Sonlandırıyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'daki Somali vatandaşlarına sağlanan Geçici Koruma Statüsü'nü derhal sonlandıracağını açıkladı. Trump, Somali çetelerinin dolandırıcılık faaliyetlerine atıfta bulunarak, bu kararın arkasındaki nedenleri açıkladı. Minnesota'nın Demokrat Valisi Tim Walz, Trump'ın açıklamalarını eleştirerek siyasi bir manevra olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde yaşayan Somali vatandaşları için geçici sınır dışı korumalarını derhal sonlandıracağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaşım yaptı. Trump, "Minnesota, Vali Waltz yönetiminde dolandırıcılık amaçlı kara para aklama faaliyetlerinin merkezi haline geldi. ABD Başkanı olarak Minnesota'daki Somalililer için Geçici Koruma Statüsü'nü (TPS Programı) derhal geçerli olmak üzere sonlandırıyorum. Somali çeteleri o büyük eyaletin halkını terörize ediyor ve milyarlarca dolar kayboluyor. Onları geldikleri yere geri gönderin. Bitti!" ifadelerini kullandı. Demokrat Vali Tim Walz ise yaptığı paylaşımda Trump'a cevap vererek, "Başkan'ın tüm bir topluluğu hedef almayı seçmesi şaşırtıcı değil. Konuyu değiştirmek için yaptığı şey bu" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın açıklaması, bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin paylaştığı ve Somali'deki Eş-Şebab örgütünün Minnesota'da işlenen dolandırıcılıktan çıkar sağladığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

TPS programı

Somalililer için TPS programı, dönemin ABD Başkanı George HW Bush tarafından Eylül 1991'de başlatılmıştı. Program iç savaş veya doğal afetler nedeniyle evlerine güvenli bir şekilde dönemeyen, uygun yabancı uyruklu kişilere devlet koruması sağlıyor. 17 ülke başvuruya uygun durumda, ancak Trump yönetimi Venezuela ve Nikaragua da dahil olmak üzere birçok ülke için TPS uygulamasını sonlandıracağını duyurmuştu.

Trump'ın Demokrat selefi Joe Biden, Somalililerin uygunluk süresini 17 Mart 2026'ya kadar uzatmıştı. Minnesota'daki Somalililerin çoğu ABD vatandaşı ve ülke genelinde TPS statüsüne sahip yalnızca 705 Somali doğumlu bulunuyor. - WASHINGTON

