Trump, Meclis Başkanı Olması İçin Çağrılar Alıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin görevden düşürülmesinden sonra birçok insanın kendisini arayarak 'meclis başkanı' olması için çağrıda bulunduğunu belirtti. Trump, hukuki davanın üçüncü gününde de Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesine geldi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin dün görevinden düşürülmesinden sonra birçok insanın kendisini arayarak "meclis başkanı" olması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Trump, "emlak sektöründe dolandırıcılık" yapmakla suçlandığı hukuki davanın üçüncü gününde de Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesine geldi.

Bina girişinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığını düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine "Birçok kişi beni meclis başkanlığı ile ilgili arıyor." diye konuştu.

Trump, "Söyleyebileceğim tek şey, ülke, Cumhuriyetçi parti ve halk için en iyi olanı yapacağımızdır." ifadesini kullandı.

Şu anda Cumhuriyetçi adaylar içinde açık ara önde gittiğini ve tüm odak noktasının başkanlık seçimlerini kazanmak olduğunu söyleyen Trump, ancak Temsilciler Meclisi Başkanlığı sürecinde partililere yardım edebileceği bir şey olursa bunu da yapacağını kaydetti.

Anayasada meclis başkanlığı konusunda açık madde bulunmuyor

Kongre üyesi olmayan Trump'ın yasalara göre Temsilciler Meclisi başkanı olup olamayacağı ise ayrı bir tartışma konusu oluşturuyor.

ABD tarihinde şu ana kadar Kongre dışından birinin başkan seçildiği görülmese de bu konuda Anayasa'da meclis başkanının meclis üyelerinden birinin olması gerektiği konusunda açık bir madde bulunmuyor.

Bu durum Washington'da zaman zaman Temsilciler Meclisi'nin Kongre üyesi olmayan bir liderinin olabileceği yönünde de spekülasyonlara yol açıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevi Washington siyasetindeki en önemli görevlerden biri olarak biliniyor. Temsilciler Meclisi başkanı, ABD başkanına vekalet sıralamasında başkan yardımcısının hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde liderlik görevini yürüten Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından dün Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada görevinden düşürülmüştü. Böylelikle McCarthy, Amerikan tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı olmuştu.

Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.