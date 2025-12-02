Haberler

Trump, Maduro'ya Venezuela'yı Terk Etmesi İçin Son Tarih Verdi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, ailesiyle birlikte Venezuela'yı terk etmesi için bir hafta süre tanıdı. Maduro, ABD yaptırımlarının kaldırılması ve yasal af koşuluyla ülkeyi terk etmeye hazır olduğunu belirtti.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, 21 Kasım'da telefonda görüştüğü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "aile üyeleriyle birlikte kendi seçtiği bir yere gitmek üzere Venezuela'yı terk etmesi için bir haftası olduğunu" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında 27 Kasım'da yapılan telefon görüşmesine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın görüşmeye ilişkin bilgi sahibi olan 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, 21 Kasım'da telefonda görüştüğü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "aile üyeleriyle birlikte kendi seçtiği bir yere gitmek üzere Venezuela'yı terk etmesi için bir haftası olduğunu" söyledi. Haberde, Trump'ın verdiği sürenin 28 Kasım Cuma günü dolduğu bildirildi.

"Trump, Maduro'nun taleplerinin çoğunu reddetti"

Reuters, Maduro'nun Trump ile yaptığı görüşmede, "kendisi ve aile üyeleri için tüm ABD yaptırımlarının kaldırılması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hakkında yürütülen önemli davanın sonlandırılması da dahil olmak üzere 'tam yasal af sağlanması' şartıyla ülkeyi terk etmeye hazır olduğunu" ifade ettiğini aktardı. Maduro ayrıca, yeni seçimlere kadar geçiş hükümetinin ülkenin İcra Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynaklara göre; Trump, Maduro'nun taleplerinin çoğunu reddetti.

Trump görüşme içeriğine ilişkin detay vermemişti

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Kasım'da Venezuela lideri Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi yaptığını doğrulamış, ancak görüşme içeriğine ilişkin detay vermemişti. Trump, 29 Kasım'da ise "Tüm havayolu şirketleri, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı olduğunu dikkate alın" açıklaması yapmıştı.

ABD-Venezuela gerilimi

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Venezuela açıklarına büyük bir askeri güç konuşlandırmıştı. Ancak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu belirtmişti.

ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığını savunduğu teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. - WASHINGTON

