Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'a yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanmasını "muhteşem bir operasyon" olarak nitelendirdi. Trump, "Bu, çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insan gerektirdi" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanmasını övdü ve operasyonun başarılı bir planlama ve ekip çalışması gerektirdiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'a yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanmasını "muhteşem bir operasyon" olarak nitelendirdi. Trump, "Bu, çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insan gerektirdi" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Venezuela cehennemi yaşıyor! İlk tepki komşusundan geldi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de deprem! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi