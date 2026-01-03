ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'a yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanmasını "muhteşem bir operasyon" olarak nitelendirdi. Trump, "Bu, çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insan gerektirdi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'a yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanmasını "muhteşem bir operasyon" olarak nitelendirdi. Trump, "Bu, çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insan gerektirdi" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika