Trump, Liberya Devlet Başkanı Boakai'nin İngilizcesine Hayran Kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Liberya Devlet Başkanı Joseph Nyuma Boakai'nin İngilizce konuşmasıyla şaşkına dönerek tarihi gafa imza attı. "Bu kadar güzel konuşmayı nereden öğrendiniz" diye soran Trump, İngilizcesini övdüğü Boakai'nin Liberya'da eğitim aldığı öğrenmesiyle şaşkınlığını gizleyemedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye, Liberya Devlet Başkanı Joseph Nyuma Boakai, Gine-Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Cheikh Ghazouani ve Gabon Devlet Başkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile yemekte bir araya geldi. Trump'ın Afrikalı liderlerle görüşmesinde Liberya Devlet Başkanı Boakai ile konuşması dikkat çekti. Afrikalı liderler farklı dillerde konuşurken Liberya Devlet Başkanının İngilizce konuşması Trump'ı şaşırdı. Trump, eski bir ABD sömürüsü ve resmi dili İngilizce olan Liberya'nın Devlet Başkanının, "Liberya, ABD'nin uzun süreli bir dostudur ve politikanızın Amerika'yı Yeniden Büyük Yapacağına inanıyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini İngilizce olarak ifade etmesi Trump'ı etkiledi. Trump, Devlet Başkanı Boakai'nin şaşkınlığını gizlemeyerek önce İngilizcesini övdü, ardından da İngilizceyi nasıl öğrendiğini sordu. "Ne kadar iyi bir İngilizce, Bu kadar güzel konuşmayı nereden öğrendiniz" diyen Trump'a gülümseyerek yanıt veren Boakai nerede eğitim gördüğünü anlattı. Boakai'nin Liberya'da eğitim aldığını duyan Trump, daha çok meraklanaran Liberya'da mı? Çok ilginç. Bu masada sizin kadar iyi konuşamayan insanlar var" dedi.

1822'de özgür siyahi Amerikalılar için bir koloni olarak kurulan Liberya'nın resmi dili İngilizce olsa da ülkede çok sayıda yerel dil de konuşuluyor. - WASHINGTON