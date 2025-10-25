Haberler

Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Görüşmeye Açık Olduğunu İfade Etti

Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Görüşmeye Açık Olduğunu İfade Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye açık olduğunu belirtti. Trump, Çin'den Rusya konusunda yardım beklediğini ve Venezuela'dan gelen uyuşturucu trafiğini durduracaklarını da açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya seyahatine başladı. Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesinin gerçekleştirileceği Malezya'ya gitmek üzere bindiği Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, Güney Kore'de bulunduğu sırada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme planı olup olmadığına yönelik soruyu, "Eğer isterse görüşmeye açığım" şeklinde cevapladı. Trump, "Ben buna açığım. Onunla harika bir ilişkim vardı. Benim geleceğimi biliyor. Evet, buna yüzde 100 açığım. Kim Jong-un'la çok iyi anlaştım" ifadelerini kullandı. Trump, "ABD ile görüşmelerde bulunmak için nükleer güç olarak tanınmaları gerektiğini söylüyorlar. Buna açık mısınız?" sorusuna yönelik, "Bir nevi nükleer güç olduklarını düşünüyorum. Yani, kaç tane silahları olduğunu biliyorum. Onlar hakkında her şeyi biliyorum ve Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkim oldu. Nükleer güç olarak tanınmaları gerektiğini söylediğinizde, elbette çok sayıda nükleer silahları var" dedi.

"Çin'in Rusya konusunda bize yardım etmesini çok isterim"

Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda Çin'den Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediğini belirterek, "Çin'in Rusya konusunda bize yardım etmesini çok isterim. Rusya'ya çok büyük yaptırımlar uyguladık. Bu yaptırımların çok etkili olacağını düşünüyorum. Çok güçlüler. Ama Çin'in bize yardım etmesini isterim. Bildiğiniz gibi, (Çin Devlet Başkanı) Başkan Xi ile iyi bir ilişkim var. Çok iyi. Görüşeceğiz. İyi bir görüşme yapacağız. İyi bir toplantı yapacağız. Harika bir toplantı yapacağımızdan oldukça eminim. Konuşacağımız şeylerden biri Rusya ve Ukrayna. Haftada 7 bin kişiyi öldürüyorlar. Çoğunlukla asker. Kesinlikle bundan bahsedeceğiz. O da bunun bitmesini istiyor" şeklinde konuştu. Trump ayrıca Çin'in 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yüzde 100 gümrük vergilerinden kaçınması için bir anlaşma yapmasını beklediğini söyledi.

"( Venezuela'dan) Çok yakında kara yoluyla gelen tüm uyuşturucuları da durduracağız"

Trump, Venezuela'ya gerçekleştirilebilecek muhtemel karar operasyonunun sorulması üzerine, "Deniz yoluyla gelen tüm uyuşturucuları neredeyse tamamen durdurduk ve çok yakında kara yoluyla gelen tüm uyuşturucuları da durduracağız. Bunu göreceksiniz. Tıpkı mahkumları ve uyuşturucu satıcılarını, uyuşturucu bağımlılarını, uyuşturucu kullanan herkesi durdurduğumuz gibi uyuşturucunun da ülkemize girişini durduracağız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Kadınlar gününde kapısına gelen çiçek, servetine mal oldu

Kadınlar gününde kapısına gelen çiçek, servetine mal oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Genç motosikletlinin feci sonu! 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Genç motosikletlinin feci sonu! Kaza anı kamerada
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.