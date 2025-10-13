Trump, Knesset'te Savaşları Bitirme Vurgusu Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Knesset'te yaptığı konuşmada, "8 ayda 8 savaşı bitirdiğiniz zaman savaşı sevmediğiniz anlaşılır. Benim kişiliğim savaşları sonlandırmaya daha yakın. Bu aynı zamanda isim değişimi ve yaklaşım değişimi, savaşa girmeyeceğiz ama kimsenin yapmadığı gibi kazanacağız" dedi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika