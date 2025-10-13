Haberler

Trump, Knesset'te Savaşları Bitirme Vurgusu Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Knesset'teki konuşmasında, savaşları sonlandırma konusundaki yaklaşımını ve kazanma stratejisini dile getirdi. Son 8 ayda 8 savaşın bitirilmesinin, savaşı sevmediğinin göstergesi olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Knesset'te yaptığı konuşmada, "8 ayda 8 savaşı bitirdiğiniz zaman savaşı sevmediğiniz anlaşılır. Benim kişiliğim savaşları sonlandırmaya daha yakın. Bu aynı zamanda isim değişimi ve yaklaşım değişimi, savaşa girmeyeceğiz ama kimsenin yapmadığı gibi kazanacağız" dedi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.