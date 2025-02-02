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Trump Kanada'nın 51. Eyalet Olmasını Yeniden Savundu

Trump Kanada'nın 51. Eyalet Olmasını Yeniden Savundu
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 51. eyalet olması gerektiğini belirterek, bu durumun Amerika için mali faydalar sağlayacağını ve Kanada'nın ABD ile entegrasyonunun önemini vurguladı. Trump, Kanada'ya yapılan harcamaların gereksiz olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eyalet olması yönünde yaptığı açıklamaları bir kez daha yineleyerek, " Kanada, sevgiyle sahip çıkmamız gereken 51. eyaletimiz olmalı. Çok daha düşük vergiler, Kanada halkı için çok daha iyi askeri koruma ve olmayan gümrük vergisi!" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamasının ardından kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yaptı. Kanada'ya yüzlerce milyar dolar harcadıklarını belirten Trump, "Neden? Hiçbir nedeni yok. Onların sahip olduğu hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sınırsız enerjiye sahibiz, kendi arabalarımızı yapmalıyız ve kullanabileceğimizden daha fazla odunumuz var. Bu devasa destek olmadan, Kanada geçerli bir ülke olarak varlığını sürdüremez. Sert ama doğru" dedi.

Göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana birçok kez yüksek sesle dile getirdiği "Kanada eyalet olmalı" sözünü bir kez daha yineleyen Trump, ""Kanada, sevgiyle sahip çıkmamız gereken 51. eyaletimiz olmalı. Çok daha düşük vergiler, Kanada halkı için çok daha iyi askeri koruma ve olmayan gümrük vergisi!" dedi.

"Neden Amerika Birleşik Devletleri, trilyonlarca dolar kaybetmeli?"

"Artık aptal bir ülke olmayacağız" ifadelerini kullanan Trump, "Neden Amerika Birleşik Devletleri, diğer ülkeleri sübvanse ederek trilyonlarca dolar kaybetmeli? ve diğer ülkeler, örneğin uyuşturucular ve ilaçlar için ABD vatandaşlarının ödediği maliyetin çok küçük bir kısmını neden ödemeli? Bu, ABD'nin altın çağı olacak! Bazı acı verici durumlar olacak mı? Evet, belki. Belki de olmayacak ama ABD'yi yine büyük yapacağız ve ödenmesi gereken fiyat buna değecek. Şu anda söylemeliyiz ki, ülkemiz sadece sağduyu ile yönetiliyor ve sonuçlar muazzam olacak!!!" açıklarmasını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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