Trump, Japonya ve Güney Kore'ye Yüzde 25 Gümrük Vergisi Getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, "1 Ağustos 2025'ten itibaren Japonya'dan ve Güney Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen her türlü ürüne yalnızca yüzde 25 oranında bir gümrük vergisi uygulanacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Japonya ve Güney Kore'ye yönelik gümrük vergisi geldi. Trump, kendisine ait sosyal medya hesabından Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'a ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'ya gönderildiği anlaşılan mektupların fotoğraflarını paylaştı. Trump, Ishiba'ya gönderdiği mektupta, "Japonya ile ticaret ilişkimiz hakkında yıllardır konuşma fırsatımız oldu. Ne yazık ki, ilişkimiz karşılıklı (eşit şartlara dayalı) olmaktan çok uzak olmuştur. 1 Ağustos 2025'ten itibaren, Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen her türlü Japon ürününe yalnızca yüzde 25 oranında bir gümrük tarifesi uygulanacaktır. Bu, tüm sektörel vergilerden ayrı olarak geçerli olacaktır. Eğer herhangi bir sebeple vergilerinizi artırmaya karar verirseniz, artırmayı seçtiğiniz oran her ne olursa olsun, bu oran bizim uyguladığımız yüzde 25 tarifenin üzerine eklenecektir" ifadelerine yer verdi.

"Başka bir ülke üzerinden aktarılan mallar, daha yüksek vergi oranına tabi tutulacaktır"

Trump, Lee Jae-myung'a mektubunda ise, "Güney Kore ile ticaretimizi yıllardır tartışma fırsatımız oldu. Ne yazık ki ilişkimiz karşılıklı olmaktan çok uzak olmuştur. 1 Ağustos 2025 itibarıyla Güney Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen her türlü Kore ürününe yalnızca yüzde 25 oranında bir gümrük tarifesi uygulanacaktır. Bu, tüm sektörel vergilerden ayrı olarak geçerli olacaktır. Daha yüksek bir vergiden kaçınmak amacıyla başka bir ülke üzerinden aktarılan mallar, daha yüksek vergi oranına tabi tutulacaktır. Lütfen anlayın ki, bu yüzde 25 oran, ülkenizle aramızdaki ticaret açığı dengesizliğini ortadan kaldırmak için gereken düzeyin oldukça altındadır" denildi.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'ne göre, ABD'nin 2024 yılında Japonya ile 68,5 milyar dolar ve Güney Kore ile 66 milyar dolar mal ticareti açığı bulunuyordu. - WASHINGTON