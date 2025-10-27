Trump, Japonya İmparatoru Naruhito ile İkinci Görüşmesini Gerçekleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret ederek Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

Malezya'daki diplomatik temaslarını tamamladıktan sonra, Asya turunun 2'nci ayağı olan Japonya'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret etti. Japonya İmparatoru Naruhito, kapıda karşıladığı Trump ile el sıkışarak, İngilizce olarak "Sizi tekrar gördüğüme sevindim" ifadelerini kullandı. Daha sonra kameralara poz veren ikili, yaklaşık yarım saatlik basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından saraydan ayrılan Donald Trump, kendisini uğurlayan İmparator Naruhito'yu işaret ederek, "Harika bir adam, harika bir adam" ifadelerini kullandı.

6 yıl aradan sonra ikinci görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya İmparatoru Naruhito ile ilk görüşmesini, 2019 yılında ilk başkanlığı döneminde, Japonya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında gerçekleştirmişti. İkilinin görüşmesi 6 yıl aradan sonra yaptıkları ikinci görüşme olarak kayıtlara geçti. - TOKYO