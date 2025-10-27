Haberler

Trump, Japonya İmparatoru Naruhito ile İkinci Görüşmesini Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret ederek İmparator Naruhito ile buluştu. İkili, 2019'daki ilk görüşmelerinin ardından 6 yıl aradan sonra bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret ederek Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

Malezya'daki diplomatik temaslarını tamamladıktan sonra, Asya turunun 2'nci ayağı olan Japonya'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret etti. Japonya İmparatoru Naruhito, kapıda karşıladığı Trump ile el sıkışarak, İngilizce olarak "Sizi tekrar gördüğüme sevindim" ifadelerini kullandı. Daha sonra kameralara poz veren ikili, yaklaşık yarım saatlik basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından saraydan ayrılan Donald Trump, kendisini uğurlayan İmparator Naruhito'yu işaret ederek, "Harika bir adam, harika bir adam" ifadelerini kullandı.

6 yıl aradan sonra ikinci görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya İmparatoru Naruhito ile ilk görüşmesini, 2019 yılında ilk başkanlığı döneminde, Japonya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında gerçekleştirmişti. İkilinin görüşmesi 6 yıl aradan sonra yaptıkları ikinci görüşme olarak kayıtlara geçti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bahis oynayan hakemler için harekete geçildi: Soruşturma yürütülüyor

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.