Trump, İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes İçin İlk Adımların Atıldığını Açıkladı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Hamas'a gösterdiği ilk çekilme hattını kabul ettiğini ve ateşkesin Hamas onayladığında derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu. Trump, müzakerelerde rehine takası ve sonraki aşamalar hakkında bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, " İsrail, Hamas'a gösterdiğimiz ilk çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal yürürlüğe girecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasını öngören planına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas'a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal yürürlüğe girecek. Rehine takası başlayacak ve bir sonraki çekilme aşaması için koşulları oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında ayrıca barış planı kapsamındaki hatlara ilişkin haritayı da paylaştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
