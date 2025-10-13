Haberler

Trump, İsrail Meclisi'nde Ziyaretçi Defterini İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada ziyaretçi defterini, 'Bu benim için büyük bir onur, önemli ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç' ifadeleriyle imzaladı.

