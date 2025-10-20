Trump: İsrail Gerekirse Hızla Müdahale Edebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında ateşkese rağmen yükselen tansiyona değinerek, "İsrail iki dakika içinde oraya girebilir. Ona oraya gitmesini istersem, ona 'Oraya git ve durumu hallet' diyebilirim. Ama şu anda bunu söylemedik. Biraz şans vereceğiz ve umarım şiddet biraz azalır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika