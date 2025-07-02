Trump: İsrail 60 Günlük Ateşkesi Kabul Etti

Trump: İsrail 60 Günlük Ateşkesi Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de olası ateşkes görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, İsrail'in 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Trump, Hamas'ın da bu anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de olası ateşkes konusunda İsrail ile temasta bulunduklarını belirterek, "İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli koşulları kabul etti" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Orta Doğu'daki katliamları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze'de olası ateşkese dair kritik bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, "Temsilcilerim bugün Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli koşulları kabul etti" ifadelerini kullandı. Bu süre zarfında tüm taraflarla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Trump, "Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu'nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı

Lüks tutkunu rektör! Sinekliğe harcadığı rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar

Milyonlarca sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...

Bahçeli "Dublör" ve "Robot" iddiaları hakkında ilk kez konuştu
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.