Trump, İspanya'ya Ticari Yaptırım Uygulamayı Düşünüyor
ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın NATO çerçevesindeki savunma harcamalarını artırma isteğini reddetmesi üzerine, ticari yaptırım ve gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın NATO dahilinde savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmayı reddetmesi hakkında, "Yaptıklarından dolayı ticari yaptırım uygulamayı ve onları gümrük vergileriyle cezalandırmayı düşündüm" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika