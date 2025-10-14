Trump, İspanya'ya Ticari Yaptırım Uygulamayı Düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın NATO dahilinde savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmayı reddetmesi hakkında, "Yaptıklarından dolayı ticari yaptırım uygulamayı ve onları gümrük vergileriyle cezalandırmayı düşündüm" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika