Trump, İran ve İsrail Arasındaki Çatışmanın Sona Erdiğini Duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında süren çatışmaların sona erdiğini ve tarafların 12 saatlik bir ateşkes kabul ettiğini açıkladı. Ateşkesin hemen devreye gireceği bildirildi.

ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail'in 12 saatlik tam ve kapsamlı bir ateşkesi kabul ettiğini ve savaşın sona erdiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında yaklaşık iki haftadır süren ve dünya genelinde büyük endişe yaratan çatışmaların sona erdiğini açıkladı. Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı duyuruda, iki tarafın "tam ve kapsamlı bir ateşkes" konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Ateşkesin uygulama takvimi açıklandı

Trump'ın açıklamasına göre, İran ateşkesi derhal başlatacak, İsrail ise yaklaşık 12 saat sonra bu sürece dahil olacak. Böylece toplamda 24 saatlik bir geçiş sürecinin ardından, "12 Günlük Savaş" olarak nitelendirilen çatışmalar resmi olarak sona erecek.

"Her ateşkes süresi boyunca taraflar barışçıl ve saygılı kalacaktır. Her şeyin olması gerektiği gibi ilerleyeceğini varsayıyoruz, ki öyle olacaktır" diyen Trump, tarafların kalan görevlerini tamamlamaları için de yaklaşık 6 saatlik bir süre öngörüldüğünü belirtti.

"Bu savaş yıllarca sürebilirdi, ama sona erdi"

Trump, mesajında iki ülkeyi gösterdikleri "dayanıklılık, cesaret ve zeka" için tebrik etti ve "İsrail ve İran'ı, '12 Günlük Savaş'ı sona erdirmek için gösterdikleri kararlılıktan dolayı kutluyorum. Bu savaş yıllarca sürebilir, tüm Ortadoğu'yu yok edebilirdi. Ama olmadı ve asla olmayacak" ifadelerine yer verdi.

"Tanrı Orta Doğu'yu ve dünyayı korusun"

Açıklamasının sonunda dualarını paylaşan Trump, barışın kalıcılığı için şu ifadeleri kullandı: "Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun ve Tanrı dünyayı korusun." - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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