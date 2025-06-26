Trump, İran Saldırısı İstihbarat Raporunun Sızdırıldığını Öne Sürdü

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırıya ait istihbarat raporunun Demokratlar tarafından sızdırıldığını iddia etti. Trump, nükleer tesislerin tam olarak imha edilmediği yönündeki açıklamalara dair yeni bir tartışma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya ait istihbarat raporunun basına Demokratlar tarafından sızdırıldığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırısında nükleer tesislerin tamamen imha edilmediği yönünde haberlere neden olan istihbarat raporu hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Trump, söz konusu istihbarat raporunun Demokratlar tarafından basına sızdırıldığını iddia ederek, " İran'daki nükleer tesislere yapılan mükemmel uçuş ile ilgili bilgileri sızdıranlar Demokratlardır. Haklarında dava açılmalıdır" ifadelerini kullandı. Trump, söz konusu iddiasını destekleyecek bir belge ya da bilgi paylaşmadı.

ABD merkezli basın kuruluşları CNN ve New York Times, söz konusu istihbarat raporlarına dayanarak, ABD'nin İran saldırısının nükleer tesislere "tam olarak etki etmediği, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiği" yönünde haberler servis etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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