Trump, İran'ın Nükleer Kapasitesinin Yok Edilmesini Onur Verici Buldu

Trump, İran'ın Nükleer Kapasitesinin Yok Edilmesini Onur Verici Buldu
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden İran'ın nükleer tesislerinin yok edilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail ve İran arasındaki ateşkese değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tüm nükleer tesislerini ve kapasitesini yok etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Hollanda'nın Lahey kentine gittiği sırada sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Trump, İran- İsrail arasında sağlanan ateşkese ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hem İsrail hem de İran savaşı eşit derecede durdurmak istiyordu" ifadelerini kullanarak, İran'ın tüm nükleer tesislerini ve kapasitesini yok etmenin ve ardından savaşı durdurmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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