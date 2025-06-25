Trump: İran ile Önümüzdeki Haftada Görüşeceğiz

Trump: İran ile Önümüzdeki Haftada Görüşeceğiz
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında İran ile önümüzdeki hafta görüşeceğini ve belki bir anlaşma yapabileceklerini ifade etti. Trump, İran nükleer tesislerine yapılan operasyondan ve NATO harcamalarındaki değişikliklerden bahsetti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la önümüzdeki hafta konuşacağım. Belki bir anlaşma yapabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nden sonra düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail ve İran arasındaki durumu '12 Günlük Savaş' olarak adlandırdığını belirterek, "Tarihi bir ateşkes sağladık. İran'a mükemmel bir operasyon yaptık. Bir daha birbirlerine saldıracaklarını düşünmüyorum. Birçok kez söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. ABD ordusu mükemmel bir operasyonla nükleer tesisleri vurdu. Bunu dünyada sadece ABD yapabilirdi" ifadelerin kullandı.

Yüzde 5 diliminde bir NATO harcaması yapılacağını kaydeden Trump, "20 yıldır bunun olmasını söylüyordum. Harcamaların müttefikler arasında adil olması gerekiyor. Tarihi bir dönüm noktasındayız. NATO harcamalarının yüzde 5 seviyesine çekilmesi kuralını evet, ben başardım" diye konuştu.

Avrupa'nın bundan sonra güvenlik için daha çok sorumluluk alacağını vurgulayan Trump, "Ukrayna'daki şehirler vuruluyor. İnsanların ölmemesi gerekiyor. Bu durdurulmalı. Onlarca kez bunu söyledim. Toplayacağımız para silaha harcanacak. Bu silahlar da ABD malı olacak. Çünkü dünyadaki en iyi silahları biz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın Katar'daki ABD üslerine saldırısını haber verdiğini dile getirerek, "Fordo Nükleer Tesisi'ni yok ettik, onlar aksini iddia etse de, zamanımı harcıyorlar. Tesisin yok olması da yazık oldu, kahraman dahi pilotlarımızı kutlarım. Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirebiliriz belki" dedi.

İran'ın tekrar ayağa kalkması için petrol satması gerektiğini aktaran Trump, "Satsınlar. Çin petrol almak istiyorsa alabilir. Putin beni aradı, 'İran ve İsrail arasında sana yardımcı olabilirim' dedi. Ben de 'Hayır, bana Rusya-Ukrayna konusunda yardım et' dedim. İran'la önümüzdeki hafta konuşacağım. Belki bir anlaşma yapabiliriz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artık barışa ulaşmalıyız. Ukrayna lideri Zelenskiy cesur biri. Ancak Zelenskiy'le ateşkesi konuşmadık. Putin'le savaşı sona erdirmek için konuşacağım. Putin'in Ukrayna'nın ötesinde bölgesel emelleri olması mümkün" açıklamasında bulundu.

Trump, NATO Zirvesi'nin müthiş olduğunu söyleyerek, "Herkes ABD ile anlaşma yapmak istiyor. Müthiş bir ülkeyiz. İspanya bu parayı ödemek istemediğini söylüyor, İspanya'nın yaptığı şey çok kötü. Ticaret anlaşmasında İspanya'ya iki kat vergi koyacağım. İspanya'yı seviyorum, İspanyolları seviyorum ama bu harcamayı kabul etmeyen tek ülke. O zaman bize vergi yoluyla bu parayı ödeyecekler.

Putin'in zor biri olduğunu belirten Trump, "Zelenskiy'le de bazı problemlerim oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek İran ve İsrail arasındaki çatışmayı bitirmekten zor. 'Savaşı 24 saatte bitiririm' derken, tabii ki 24 saati kastetmemiştim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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