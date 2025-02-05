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Trump, İran ile Nükleer Anlaşma Kurmak İstediğini Açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini belirterek, barışçıl bir şekilde büyümesi için Nükleer Barış Anlaşması imzalamak istediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşma imzalamak istediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'ın harika ve başarılı bir ülke olmasını, ancak nükleer silaha sahip olmamasını istiyorum. ABD'nin İsrail ile iş birliği yaparak İran'ı paramparça edeceği yönündeki haberler fazlasıyla abartılı. İran'ın barışçıl bir şekilde büyümesini ve refaha kavuşmasını sağlayacak Nükleer Barış Anlaşması'nı daha çok isterim. Hemen çalışmaya başlamalı ve imzalanıp tamamlandığında büyük bir Orta Doğu kutlaması yapmalıyız. Tanrı Orta Doğu'yu korusun" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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