Trump: İran ile İsrail Arasında Yakında Barış Sağlanacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ile İran arasında da yakında barış sağlanacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı gerçekleşiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump İran ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Trump, kendisine ait Truth Social'dan yaptığı paylaşımda Pakistan ile Hindistan örneğini vererek, "İran ve İsrail bir anlaşma yapmalıdır ve tıpkı Hindistan ve Pakistan'a yaptırdığım gibi bir anlaşma yapacaktır. O zaman, ABD ile ticareti kullanarak iki harika liderin mantıklı, uyumlu ve sağduyulu bir şekilde hızlıca karar almasını sağladım ve durdurduk" dedi.

Açıklamasında Sırbistan ile Kosova örneğini de veren Trump, "İlk görev dönemimde, Sırbistan ve Kosova onlarca yıldır olduğu gibi yine ciddi bir şekilde çatışıyordu ve bu uzun süreli çatışma neredeyse savaşa dönüşmek üzereydi. Ben durdurdum" ifadelerini kullandı.

"Biden bazı aptalca kararlarla uzun vadeli umutlara zarar verdi"

Trump, paylaşımında "Biden bazı aptalca kararlarla uzun vadeli umutlara zarar verdi ama ben bunu yine düzelteceğim" dedi.

ABD Başkanı Trump açıklamasında Mısır ve Etiyopya arasında bir baraj yüzünden yaşanan çatışmaya da dikkat çekerek, "Benim müdahalem sayesinde şu anda en azından bir barış ortamı var ve öyle kalacak! Aynı şekilde, İsrail ile İran arasında da yakında barış sağlanacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı gerçekleşiyor. Ben çok şey yapıyorum ama hiçbir zaman kredi alamıyorum. Olsun, insanlar bunu biliyor. Orta Doğu'yu yeniden büyük yapalım" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON