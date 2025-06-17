Trump, İran ile Görüşme İçin Özel Temsilci Gönderebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmek üzere Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff veya kendi yardımcısı JD Vance'i gönderebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden dönerken, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamada bulundu. Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda 'gerçek bir son istediğini' kaydederek, Beyaz Saray Durum Odası'ndan Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edeceğini bildirdi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ya da Başkan Yardımcısı JD Vance'ı, İran'la görüşmeye gönderme konusunda 'olabilir' yanıtını veren Trump, "Bu ancak döndüğümde ne olacağına bağlı" dedi.

Trump, İsrail için daha fazla bir şey yapıp yapamayacağı sorusuna, "Şu anda oldukça iyi durumdayız. Unutmayın, İran'ın İran'ın nükleer silahı olamaz" dedi. Tahran'dan insanların tahliye edilmesi çağrısında bulunan Trump, "Sadece insanların güvende olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabında da konuyla ilgili paylaşımda bulundu. İran ile barış müzakerelerine ilişkin haberlerin uydurma ve sahte haberler olduğunu vurgulayan Trump, "İran masadaki anlaşmayı kabul etmiş olsaydı, çok sayıda hayat kurtarılabilirdi" dedi.