Trump: İran ile Barış Görüşmeleri İçin Görüşmedik

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile barış görüşmeleri yapmadıklarını söyleyerek, iletişim kurmak isteyenlerin nasıl ulaşabileceğini bildiklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile barış görüşmeleri için görüşmediklerini ifade ederek, "Eğer konuşmak istiyorlarsa bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'barış görüşmeleri' için İran'a hiçbir şekilde, hiçbir biçimde ulaşmadığını ifade ederek, "Eğer konuşmak istiyorlarsa bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Masada olan anlaşmayı kabul etmeliydiler. Çok fazla hayat kurtarırlardı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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