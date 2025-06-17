Trump: İran ile Barış Görüşmeleri İçin Görüşmedik

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile barış görüşmeleri için görüşmediklerini ifade ederek, "Eğer konuşmak istiyorlarsa bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'barış görüşmeleri' için İran'a hiçbir şekilde, hiçbir biçimde ulaşmadığını ifade ederek, "Eğer konuşmak istiyorlarsa bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Masada olan anlaşmayı kabul etmeliydiler. Çok fazla hayat kurtarırlardı" dedi. - WASHINGTON