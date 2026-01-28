Haberler

ABD Başkanı Trump, "Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran'ın masaya gelerek adil bir nükleer anlaşma yapmasını umduğunu belirtti. Zamanın daraldığını ve İran'a yönelik önceki operasyonların ardından büyük yıkımlar yaşandığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, "Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran'a söylediğim gibi, anlaşma yapın. Yapmadılar ve operasyon yapıldı, İran'a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrar olmasına izin vermeyin" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

Kim doğru söylüyor? Dünyanın konuştuğu iddiaya yalanlama geldi
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler