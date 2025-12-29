Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yeniden güç toplamaya çalıştığını duyuyorum ve eğer öyleyse, onları yıkmak zorunda kalacağız. Onları yerle bir edeceğiz, ama umarım bu olmaz. İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini duydum. Eğer bir anlaşma yapmak istiyorlarsa, bu çok iyi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeniden güç toplamaya çalıştığını belirterek, eğer durum böyle devam ederse İran'ı yıkmak zorunda kalabileceklerini söyledi. Ancak anlaşma yapılması durumunda bunun iyi olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın yeniden güç toplamaya çalıştığını duyuyorum ve eğer öyleyse, onları yıkmak zorunda kalacağız. Onları yerle bir edeceğiz, ama umarım bu olmaz. İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini duydum. Eğer bir anlaşma yapmak istiyorlarsa, bu çok iyi" dedi. - FLORIDA

