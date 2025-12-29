ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yeniden güç toplamaya çalıştığını duyuyorum ve eğer öyleyse, onları yıkmak zorunda kalacağız. Onları yerle bir edeceğiz, ama umarım bu olmaz. İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini duydum. Eğer bir anlaşma yapmak istiyorlarsa, bu çok iyi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın yeniden güç toplamaya çalıştığını duyuyorum ve eğer öyleyse, onları yıkmak zorunda kalacağız. Onları yerle bir edeceğiz, ama umarım bu olmaz. İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini duydum. Eğer bir anlaşma yapmak istiyorlarsa, bu çok iyi" dedi. - FLORIDA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika