Haberler

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği iddiası

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da muhtemel bir nükleer anlaşma görüşmek üzere bir araya geleceği iddia edildi. Bu görüşme, ABD-İran arasındaki gerilim ve 12 Gün Savaşı sonrası ilk resmi görüşme olma özelliği taşıyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği iddia edildi.

ABD ve İran arasındaki gerilim devam ederken, Türkiye, Mısır ve Katar'ın girişimleri sonucu tarafların Türkiye'de bir araya geleceği öne sürüldü. ABD basını, adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile muhtemel bir nükleer anlaşmayı görüşmek için cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği iddia edildi.

Adı açıklanmayan başka bir yetkili ise, söz konusu görüşmenin "en iyi senaryo" olduğunu ancak görüşme gerçekleşene kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını belirtti.

Söz konusu görüşme, gerçekleşmesi halinde ABD-İran arasındaki 12 Gün Savaşı'nın ardından ilk görüşme olacak.

Öte yandan adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Witkoff'un bugün İsrail'e geleceğini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini söyledi. İsrailli yetkili, görüşmenin Netanyahu'nun talebi üzerine yapıldığını belirtti.

Witkoff, İsrail'in ardından çarşamba ve perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile üçlü barış görüşmeleri için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gidecek. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, vurmakla tehdit ettiği ülkeyle İstanbul'da masaya oturuyor
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu gözaltına alındı

Epstein'den hamile kaldığı iddia edilen Prenses'in oğluna gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi
Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı

Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi

Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi