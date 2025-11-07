Trump'ın Putin ile Budapeşte'de Görüşme İsteği
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya gelmek istediğini açıkladı. Önceki görüşmesini sonuç alamayacağı düşüncesiyle iptal ettiğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, "Budapeşte'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek isterim. Önceki görüşmeyi bir sonuç elde etmeyeceğimizi düşündüğüm için iptal etmiştim. Ancak bu gerçekleşecekse Budapeşte'de olmasını isterim" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika