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Trump'ın Orta Doğu Ziyareti Tarihleri Açıklandı

Trump'ın Orta Doğu Ziyareti Tarihleri Açıklandı
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaretin tarihleri 13-16 Mayıs olarak belirlendi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenen Orta Doğu turunun tarihi netleşti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaretler hakkında detay verilmedi. - WASHINGTON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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