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Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, Putin ile Görüşecek

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, Putin ile Görüşecek
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna Savaşı üzerine görüşme gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edecek. Beyaz Saray, Witkoff'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini belirterek, görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı'nı ele alacağını aktardı. Witkoff, daha önce Putin'le Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik üç kez görüşme gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın günün erken saatlerinde Witkoff ile görüştüğünü ve herkesin müzakerelerin devam ettiğini bilmesini istediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce ise ayrı bir açıklamada, Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un bu toplantılara katılacağını, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise artık katılamayacağını söyledi. - WASHINGTON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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