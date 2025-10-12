Witkoff: Barış için Müslüman liderlerin çabası kritik

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tel Aviv'de İsrailli rehinelerin yakınlarınca organize edilen bir mitinge yaptığı konuşmada, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu Müslüman ve Arap liderlerinin çabalarının Gazze'de barışa yönelik anlaşmada kritik bir rol oynadığını belirterek, "Bu bölgenin geleceğinin eski nefretin külleri üzerine değil, ortak umut vaadi üzerine inşa edilebileceğini gösterdiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in Tel Aviv kentinde rehine yakınları tarafından organize edilen bir mitinge katıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın da yer aldığı mitingde konuşan Witkoff, rehinelerin eve döneceğini belirterek, "Mucizeler gerçekleşebilir" dedi. Uzun zamandır bu geceyi hayal ettiğini belirten Witkoff, "Bu, gördüğüm en güçlü manzara. Herkes tek yürek. Tel Aviv'de barış, birlik ve umut için, Rehineler Meydanı dediğimiz bu kutsal yerde bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

"Olağanüstü bir anı kutluyoruz"

Witkoff, Trump, Kushner, Müslüman ve Arap liderleri ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya barış anlaşmasına yönelik çabaları için teşekkür ederek, "Bu gece olağanüstü bir şeyi, birçok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü bir anı kutluyoruz. Burada, cesaret inançla buluştuğunda mucizelerin gerçekleşebileceğinin canlı kanıtı olarak duruyoruz. Siyasetten değil, cesaretten, umudunu kaybetmeyi reddedenlerin cesaretinden doğan bir barış" diye konuştu. Witkoff'un Netanyahu'nun adını andığı anlarda kalabalığın tepki göstermesi dikkat çekti.

Witkoff: "Trump bize barışın acıdan üstün olduğunu gösterdi"

İsrail halkının yaşadığı acı ve kayıplara rağmen gösterdiği dayanıklılığının takdire şayan olduğunu belirten Witkoff, "Dünyaya barışın zayıflık olmadığını gösterdiniz. Barış, en yüce güçtür. Yürek kırıklığı ve korkuya rağmen inancınızı asla kaybetmediniz. Cesaretiniz ve dayanıklılığınız dünyaya ilham verdi ve bunu mümkün kılan şey, sizin inancınız ve dostum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın cesur liderliğiydi" şeklinde konuştu. Trump'a bir kez daha teşekkür eden Witkoff,

"En kötü zamanlarda bile, Orta Doğu'da barışın ulaşılmaz olduğu fikrini kabul etmeyi reddetti. Nesiller boyu süren çatışmalarla bölünmüş ulusları bir araya getirdi ve bize paylaşılan barışın paylaşılan acıdan daha güçlü olduğunu gösterdi. Dünyaya güç ve barışın el ele gittiğini gösterdi. Bunlar zıt değil, ortaktır" dedi.

Witkoff, Erdoğan ve Arap liderlerin çabalarına dikkat çekti

Witkoff, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu Müslüman ve Arap ülke liderlerinin çabalarının Gazze'de barışa yönelik anlaşmada kritik bir rol oynadığını belirterek,

"Bu bölgenin geleceğinin eski nefretin külleri üzerine değil, ortak umut vaadi üzerine inşa edilebileceğini gösterdiğiniz için teşekkür ederim," dedi.

Kushner: "Pazartesi kutlayacağız"

Witkoff'un ardından kalabalığa hitap eden Kushner ise rehinelerin eve dönmesini ve ailelerinin hak ettikleri huzuru bulmasını dileyerek, "Ayrıca, çoğu Gazzeli'nin kendi hatası olmadan, korkunç bir durumun içine doğarak acı çektiğini" vurguladı. Rehinelerin serbest bırakılacağı güne işaret eden Kushner, "Bu gece kutlamayacağız. Pazartesi günü kutlayacağız" dedi.

Ivanka Trump: "Başkan yanınızda olduğunu paylaşmamı istedi"

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da babası adına kısa bir konuşma yaparak, "Başkan, sizi gördüğünü, sizi duyduğunu ve her zaman, her zaman yanınızda olduğunu paylaşmamı istedi" dedi. Rehinelerin eve dönüşünün inancın, cesaretin ve ortak insanlığın bir zaferi olduğunu söyleyen Ivanka Trump, "Dua ediyoruz ve bu haftanın hepiniz için iyi bir hafta olmasını sağlamak için birçok insan çok, çok çalışıyor" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV