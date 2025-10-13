Haberler

Trump'ın İsrail Ziyareti İçin Olağanüstü Güvenlik Önlemleri Alındı


ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ziyareti öncesi, başta Batı Kudüs olmak üzere birçok noktada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Trafiğe kapatılan yollar ve Knesset çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ziyareti öncesinde başta Batı Kudüs olmak üzere birçok noktada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ziyaret kapsamında çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, Trump'ın konuşma yapacağı İsrail Parlamentosu Knesset ve çevresinde yoğun hareketlilik gözleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenen İsrail ziyareti başladı. Trump'ın ülkeye gelişiyle birlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren devreye alınan geniş güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. İsrail polisi, ziyaretin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için birçok ana arteri trafiğe kapattı. Özellikle Trump'ın konuşma yapacağı Knesset çevresinde adeta kuş uçurtulmuyor. Parlamento çevresinde devriye gezen çok sayıda polisin yanı sıra, binanın bazı bölümlerinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı görülüyor. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
