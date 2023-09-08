Trump'ın eski danışmanı Navarro, Kongre baskını soruşturmasında suçlandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Kongre baskını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesinin ifade çağrısına uymadığı gerekçesiyle suçlandı. Navarro hakkında iddianame hazırlandı ve suçlu bulunması durumunda 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ticaret Danışmanı Peter Navarro, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesinin ifade çağrısına uymadığı gerekçesiyle "Kongreyi tahkir" ile suçlandı.

ABD basınında çıkan haberlere göre, başkent Washington'daki federal savcılar, Navarro hakkında iddianame hazırladı.

Navarro, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesinin ifade çağrılarına uymadığı gerekçesiyle "Kongreyi tahkir" ile suçlandı.

Suçlu bulunması durumunda 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak Navarro, mahkeme çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Navarro, davayı temyize götüreceğini belirterek, "En başından beri söylediğim gibi bu konuyu çözmek için gerekirse hapse gitmeye hazırım." dedi.