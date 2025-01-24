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Trump'ın Doğumla Vatandaşlık Hakkını İptal Eden Kararnamesi Geçici Olarak Durduruldu

Trump'ın Doğumla Vatandaşlık Hakkını İptal Eden Kararnamesi Geçici Olarak Durduruldu
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ABD Bölge Yargıcı John Coughenour, Donald Trump'ın yabancıların ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasını durduran kararnamesini geçici olarak durdurdu. Trump, kararı temyize taşıyacağını açıkladı.

ABD Bölge Yargıcı John Coughenour, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesinin iptalini içeren kararnamesini geçici olarak durdurdu. Trump, kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin ilk gününde yabancıların ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasının durdurulmasına yönelik imzaladığı kararnamesi yargıya takıldı. ABD Bölge Yargıcı John Coughenour, Trump'ın söz konusu uygulamayı durduran kararını 14 gün süreyle durdurdu. Coughenour, 40 yıldan fazla bir süredir yargıç olduğunu belirterek, "Sunulan bir davanın bu kadar açık olduğu başka bir dava hatırlamıyorum. Bu açıkça anayasaya aykırı bir emirdir" dedi. ABD Adalet Bakanlığı Avukatı Brett Shumate ise Trump'ın eyleminin anayasaya uygun olduğunu savundu ve kararı engelleyen herhangi bir yargı emrinin "son derece yakışıksız" olduğunu belirtti. Trump ise yaptığı açıklamada, "Elbette temyize gideceğiz" dedi.

Trump'ın kararnameyi imzalamasından bu yana insan hakları grupları ve Demokrat başsavcılar tarafından en az 6 dava açılmıştı.

Trump'ın kararnamesi

Trump'ın 19 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan kararnamesi, ABD'de doğan ve anne-babası ABD vatandaşı veya yasal daimi oturum sahibi olmayan çocuğun "doğumla vatandaşlık hakkı" alamamasını içeriyor.

Ülkede her yıl anne babası ABD vatandaşı olmayan 150 binden fazla çocuk, doğumla otomatik olarak ABD vatandaşlığı elde ediyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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