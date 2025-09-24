Trump'ın BM Girişi Sırasında Yürüyen Merdiven Arızası Yaşandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişi sırasında yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ABD heyetindeki kameramanın neden olmuş olabileceğini açıkladı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'nun ilk gününe ABD Başkanı Donald Trump'ın yaşadığı aksilikler damga vurdu. Trump'ın BM binasına girdikten sonra bindiği yürüyen merdiven aniden durdu. Trump ve eşi First Lady Melania Trump, üst kata yürüyerek çıkmak zorunda kaldı. Trump'ın yaşadığı aksilik, Genel Kurul'a hitabının başında prompter cihazının çalışmamasıyla devam etti. Trump konuşmasının başında, "Bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadesini kullandı. Trump, "BM'nin bana tedarik ettiği tek şey, yukarı çıkarken yolun ortasında duran bir yürüyen merdiven oldu. Eğer First Lady çok iyi formda olmasaydı düşerdi. Ama formu çok iyi ve ikimiz de iyiyiz, ayakta kaldık. Sonra bir de çalışmayan bir prompter cihazı. Yani BM'nin sağladığı iki şey, kötü bir yürüyen merdiven ve kötü bir prompter cihazı" diye konuştu.

BM'den açıklama

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Trump ile eşi Melania Trump'ın binaya girişinde yaşadığı yürüyen merdiven arızasına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Dujarric, yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ABD heyetindeki kameramanın neden olmuş olabileceğini ifade etti. Dujarric, "Başkan Trump, First Lady ve heyetle birlikte sabah BM binasına geldi ve delege girişinden içeri girdi. Güvenlik kapılarından geçtikten sonra Başkan Trump ve First Lady yürüyen merdivene yöneldi. Gelişlerini görüntülemek amacıyla ABD delegasyonundan bir kameraman, Başkan ve First Lady'nin önünde yürüyen merdivene çıktı. Kameraman yürüyen merdivende geri geri yukarı çıkarken, First Lady ve ardından Başkan Trump alttaki basamaklara çıktı. O anda yürüyen merdiven durdu. Olay yerinde bulunan teknisyenimiz, delegasyon ikinci kata çıkar çıkmaz yürüyen merdiveni yeniden ayarladı. Makinenin merkezi işlem biriminden alınan kayıtlar da dahil olmak üzere yapılan inceleme, yürüyen merdivenin üst kısmındaki tarak basamağında bulunan emniyet mekanizmasının devreye girmesinin ardından durduğunu gösterdi. Emniyet mekanizması, insanların yanlışlıkla dişlilere takılıp sıkışmasını veya çekilmesini önlemek için tasarlanmıştır. Kameraman, bu emniyet mekanizmasını yanlışlıkla devreye sokmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

"Prompter Beyaz Saray tarafından kullanılıyor"

Dujarric ayrıca, "Prompter konusunda bir yorumumuz yok, çünkü ABD Başkanı'nın prompter'ı Beyaz Saray tarafından kullanılıyor" dedi. BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock ise Trump konuşmasını bitirdikten sonra yaptığı açıklamada, "BM teleprompter'ları mükemmel çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

"BM'de biri yürüyen merdiveni kasten durdurduysa derhal kovulmalı ve soruşturulmalı"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise yürüyen merdivenin bilerek durdurulup durdurulmadığının araştırıldığını duyurdu. Leavitt, "Eğer bunların, ABD Başkanını ve eşini gerçekten tuzağa düşürmeye çalışan BM ve çalışanları olduğunu tespit edersek o zaman bu kişilerden hesap sorulmalı. Ben şahsen bununla ilgileneceğim" dedi. Leavitt ayrıca, "BM'de biri yürüyen merdiveni kasten durdurduysa derhal kovulmalı ve soruşturulmalıdır" ifadelerini kullandı. Leavitt, Pazar günü Londra'daki The Times gazetesinde çıkan ve BM personelinin, kapsamlı fon kesintileri yapan Trump'ın geldiği sırada yürüyen merdivenleri kapatıp "BM'nin parası bitti" mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıklarına" dair haberine de dikkat çekti. - NEW YORK