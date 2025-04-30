Trump, İlk 100 Günde Köklü Değişim Yaptıklarını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "100 gün içinde Washington'da neredeyse 100 yılın en köklü değişimini gerçekleştirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk 100 gününü Michigan eyaletinde yaptığı konuşmada değerlendirdi. Trump, yaklaşık 3 ayda hem iç hem de dış politikada önemli işler yaptıklarını belirterek, "100 gün içinde Washington'da neredeyse 100 yılın en köklü değişimini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Görevdeki ilk 100 gününde özellikle sınır güvenliği ve ekonomi konusunda önemli adımlar attığını vurgulayan Trump, en önemli seçim vaadinin 'sınırdan düzensiz göçmen geçişlerini engellemek' olduğunu ve bu sözünü yerine getirdiğini anlattı. Trump, "Tüm zamanların en düşük yasa dışı sınır geçişi rekorunu kırdık. Bu yasa dışı geçişler bizim dönemimizde yüzde 99,99 azaldı. Bu bir rekor" diye konuştu.

Amerikan ekonomisinde gümrük tarifeleri yoluyla Çin'e verdikleri açığı kapatmaya çalıştıklarını kaydeden Trump, Biden döneminde birçok iş kolunun Çin'e kaptırıldığını ancak bu istihdam alanlarını yeniden Amerika'ya getireceklerini bildirdi. Trump, "Çin yerine Michigan'ı ve Amerika'yı ilk sıraya koyuyorum. Çin'e uyguladığım gümrük vergileriyle dünya tarihindeki en büyük iş hırsızlığına son veriyoruz" dedi.

Çin'e uygulanan tarifelere ilişkin Trump, "Şu anda gümrük vergisi yüzde 145 seviyesinde yani aslında 0 ile arasında büyük bir fark var ama bence bu iş çözülecek. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve yapacağız ama bu adil bir anlaşma olacak" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca enflasyonu bitireceklerini, ücretleri artıracaklarını ve dünya tarihinin en büyük ekonomisini sunacaklarını bildirdi.