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Trump: Husiler Yok Edildi

Trump: Husiler Yok Edildi
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ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin son iki haftada süren saldırılar sonucunda yok edildiğini açıkladı. Trump, Husilere karşı operasyonların devam edeceğini ve seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eden silahlı saldırıların durması için bir ön koşul sundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz" dedi.

"ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım"

Husilerin deniz taşımacılığını ve bölgeyi tehdit eden kabiliyetlerini hızla imha ettiklerini belirten Trump, "Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran'daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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