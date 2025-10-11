Haberler

Trump, Hükümetin Kapanması Nedeniyle Askerlerin Maaşını Koruma Çağrısı Yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanmasının askerlerin maaşlarını etkileyebileceği uyarısında bulunarak, Savaş Bakanı Pete Hegseth'i maaş ödemelerinin yapılmasını sağlamakla görevlendirdi. Trump, Demokratları bu durumdan sorumlu tutarak hükümetin açılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD hükümetinin kapalı kalmasına ilişkin açıklamasında, "Eğer harekete geçmezsek Demokratlar yüzünden askerlerimiz 15 Ekim'de maaşlarını alamayacaklar. Bu yüzden Başkomutan yetkimi kullanarak, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'i askerlerimizin maaşlarının ödenmesiyle görevlendiriyorum" dedi.

ABD'de hükümetin kapalı kalmasına yönelik gerginlik devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanması nedeniyle ABD askerlerinin 15 Ekim tarihinde maaş ödemelerinin yapılamaması riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirtti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Senatosu Demokrat Parti Azınlık Lideri Chuck Schumer'i hedef alarak, "Schumer yakın zamanda, 'radikal sol kapanmasında her şeyin günden güne daha iyiye gittiğini' söyledi. Buna katılmıyorum. Eğer harekete geçmezsek 'lider' Schumer ve Demokratlar yüzünden askerlerimiz 15 Ekim'de hakları olan maaşlarını alamayacaklar. İşte bu yüzden Başkomutan yetkimi kullanarak, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'i mümkün olan bütün kaynaklardan faydalanarak askerlerimizin maaşlarının ödendiğinden emin olunmasıyla görevlendiriyorum. Demokratların bu tehlikeli hükümet kapatma faaliyetiyle ordumuzu ve ülkemizin bütün güvenliğini rehin tutmasına izin vermeyeceğim. Radikal solcu Demokratlar derhal hükümeti açmalı. Ardından sağlık hizmetleri ile onların çökertmek istedikleri diğer birçok konuyu ele almak için birlikte çalışabiliriz" ifadelerini kullandı.

"ABD Savaş Bakanlığı"

Trump'ın adını değiştirmek istediği ABD Savunma Bakanlığı için "ABD Savaş Bakanlığı" ifadesini kullanması dikkat çekti. Trump geçtiğimiz ay söz konusu değişikliği öngören kararnameyi imzalamıştı. Ancak, değişikliğin resmi olarak yürürlüğe girmesi için kararın hala ABD Kongresi'nin onayını alması gerekiyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
