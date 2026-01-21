Haberler

ABD Başkanı Trump, gümrük tarifeleri sayesinde ticaret açığını yüzde 77 oranında azalttıklarını ve bunun enflasyona yol açmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Gümrük tarifeleri sayesinde dünya tarihinin en büyüğü olan ve hızla artan ticaret açığımızı radikal biçimde azalttık. Her yıl 1 trilyon dolarlık kaybımız vardı ve bu tamamen boşa gidiyordu. Bir yıl içerisinde aylık ticaret açığımızı yüzde 77'den hiçbir şekilde enflasyona yol açmadan azaltmayı başardım. Bunun imkansız olduğunu söylediler" dedi. - DAVOS

