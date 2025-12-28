ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Güvenlik anlaşmasının içeriğinin ne olacağı henüz kimse tarafından bilinmiyor. Ancak bir güvenlik anlaşması yapılacak ve bu anlaşma güçlü bir anlaşma olacak" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika