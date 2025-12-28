Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Güvenlik anlaşmasının içeriğinin ne olacağı henüz kimse tarafından bilinmiyor. Ancak bir güvenlik anlaşması yapılacak ve bu anlaşma güçlü bir anlaşma olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi öncesinde güvenlik anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu ve anlaşmanın içeriğinin henüz bilinmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Güvenlik anlaşmasının içeriğinin ne olacağı henüz kimse tarafından bilinmiyor. Ancak bir güvenlik anlaşması yapılacak ve bu anlaşma güçlü bir anlaşma olacak" dedi. - FLORIDA

Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
