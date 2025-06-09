Trump: Göçmen Protestolarına Sert Tepki

Trump: Göçmen Protestolarına Sert Tepki
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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki göçmen protestolarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkeye yönelik bir tehlike görmesi durumunda kanun ve düzeni sağlamakta sert davranacaklarını belirtti. Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini ve gerekirse daha fazla asker konuşlandırabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki sınır protestolarına ilişkin açıklamasında "Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen ve üç gündür devam eden protestolar hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Los Angeles'a Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini ve gerekirse daha fazla asker konuşlandırabileceğini belirtti.

Trump, "Bence bu bir isyandı ve çok kötüydü. Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız. Kanun ve düzenin sağlandığından emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.

California eyaleti ve Los Angeles'taki Demokrat yöneticileri suçlayan Trump, bu olayların devamına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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