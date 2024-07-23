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Trump, Gizli Servis Direktörü'nün istifasını eleştirdi

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifasının ardından yaptığı açıklamada, 'Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı, bu yüzden demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım' dedi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı, bu yüzden demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin engellenememesinin ardından istifa eden ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, "Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı, bu yüzden demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Gizli Servis tarafından daha fazla kaynak ve koruma için birçok talepte bulunuldu. Her zaman geri çevrildi ya da yanıt verilmedi. Tarihteki en büyük kitleye sahibim ve onlara buna göre davranılmalı" dedi.

Trump, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden yönetimini hedef alarak, "Biden/Harris yönetimi beni gerektiği gibi korumadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Bunu yapmak benim için büyük bir onurdu" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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