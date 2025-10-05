Trump: Gazze Planı ile İlgili Esneklik Gerekmez

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Planı ile ilgili, "Esnekliğe ihtiyacımız yok, çünkü herkes bu konuda hemen hemen hemfikir. Ancak her zaman bazı değişiklikler olacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması'nın kuruluşunun 250'inci yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Virginia eyaletine doğru yola çıkmadan önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek 20 maddelik Gazze Planı'nın şartlarının "esnekliğe açık" olup olmadığı sorusu üzerine Trump, "Esnekliğe ihtiyacımız yok, çünkü herkes bu konuda hemen hemen hemfikir. Ancak her zaman bazı değişiklikler olacaktır. Ama Hamas'ın planı harika. Yıllardır bir plan için mücadele ediyorlar. Rehineleri neredeyse anında geri alıyoruz. Müzakereler şu anda devam ediyor, muhtemelen birkaç gün sürecek ve insanlar bundan çok memnun" dedi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planı'nda yer alan esir değişimini kabul etmiş ve bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. - WASHINGTON