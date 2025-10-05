Haberler

Trump: Gazze Planı ile İlgili Esneklik Gerekmez

Trump: Gazze Planı ile İlgili Esneklik Gerekmez
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Planı ile ilgili olarak esneklik gereksinimi olmadığını belirtti. Trump, tüm tarafların bu konuda hemfikir olduğunu ve müzakerelerin devam ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Planı ile ilgili, "Esnekliğe ihtiyacımız yok, çünkü herkes bu konuda hemen hemen hemfikir. Ancak her zaman bazı değişiklikler olacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması'nın kuruluşunun 250'inci yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Virginia eyaletine doğru yola çıkmadan önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek 20 maddelik Gazze Planı'nın şartlarının "esnekliğe açık" olup olmadığı sorusu üzerine Trump, "Esnekliğe ihtiyacımız yok, çünkü herkes bu konuda hemen hemen hemfikir. Ancak her zaman bazı değişiklikler olacaktır. Ama Hamas'ın planı harika. Yıllardır bir plan için mücadele ediyorlar. Rehineleri neredeyse anında geri alıyoruz. Müzakereler şu anda devam ediyor, muhtemelen birkaç gün sürecek ve insanlar bundan çok memnun" dedi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planı'nda yer alan esir değişimini kabul etmiş ve bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbide izlemeye geliyorlar! Kenan Yıldız'a dev talip

Derbide izlemeye geliyorlar! Kenan'a dev talip
Sakarya Karasu'da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Sahilde çıplak halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.