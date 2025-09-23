Haberler

Trump, Gazze İçin Arap Ülkeleriyle Toplantı Düzenleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu çerçevesinde Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan liderleri ile bir toplantı yapacak. Toplantıda, Gazze'de barış sağlanması ve savaş sonrası yönetim önerileri sunulacak.

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu marjında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan liderleriyle toplantı düzenleyecek. ABD'li haber sitesi Axios, Trump'ın toplantıda liderlere Gazze'de barış ve savaş sonrası yönetim için öneri sunacağını aktardı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Türkiye, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan liderleri ile toplantı düzenleyeceğini ifade etti. ABD merkezli haber sitesi Axios ise Trump'ın liderlere rehineleri serbest bırakma ve savaşı sona erdirme, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Gazze'de Hamas olmadan savaş sonrası yönetim konusundaki planlarını sunacağını aktardı. Habere göre Trump yönetimi, İsrail'in çekilmesini sağlamak, geçiş süreci ve yeniden inşa programları için fon oluşturmak amacıyla Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze'ye askeri güç göndermeyi kabul etmesini istiyor. - VIRGINIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
